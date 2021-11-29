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Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! - Son Dakika

Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!

29.11.2021 13:36

Sol partiler arasındaki ittifak görüşmelerinde HDP krizi yaşandı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, HDP'nin bazı başlıklarda net olmadığını ve Demirtaş'ın hapishaneden yazdığı mektuplardan rahatsız olduklarını belirterek, "HDP'siz bir ittifak olmaz türünden bir değerlendirmenin hiçbir şekilde parçası değiliz" diye konuştu. Okuyan, "HDP'siz de ittifak olur" dedi. EMEP ve Sol Parti henüz açıklama yapmazken, TKP'nin üç milletvekilinin de HDP oylarıyla seçildiği biliniyor.

Türk siyasetinde Cumhur ve Millet İttifakı'nın yanında yeni bir ittifak kurulması adına çeşitli partiler çalışma yürütüyor. Bir yandan Yeniden Refah Partisi'nin Gelecek Partisi'ne teklif götürdüğü konuşulurken, diğer yanda sol partiler üçüncü ittifak görüşmeleri yapıyordu. Ancak sol partilerin olası ittifakında HDP krizi yaşandı.

EMEP VE SOL PARTİ İTTİFAKIN DİĞER ÜYELERİ

Sosyalist İktidar Partisi'nin (SİP) devamı olan TKP'nin Genel Sekreteri Okuyan, EMEP ve SOL Parti'yle birlikte bir çağrı yapmaya hazırlandıklarını belirterek "HDP'siz ittifak olur mu, olur" görüşünü savundu. Sözlerine devam eden Okuyan, "HDP'siz bir ittifak olmaz" türünden bir değerlendirmenin hiçbir şekilde parçası değiliz. Zaten geçmişte HDP'yle ittifak yapmayan bir partiyiz. Diyelim ki bizim bir çağrımız var. Biz çok net ve sulandırılması netlik nedeniyle zor olan bir çerçeve çizdiğimiz zaman bu kimi kapsıyorsa onlarla yürünür" ifadelerini kullandı.

Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler
TKP'nin Genel Sekreteri Okuyan

"HDP, BAZI BAŞLIKLARDA BELİRSİZ"

"HDP, TKP olarak önemsediğimiz, üç partinin de uzlaştığını düşündüğümüz çerçeve konusunda bazı başlıklarda oldukça belirsiz, bazı başlıklarda da bunlarla çelişen bir tutuma sahip" olduğunu söyleyen Okuyan, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı yazı hakkında da 'üslubun rahatsız ettiğini' söyledi.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK DEMEK MÜMKÜN"

Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularını yanıtlayan Okuyan, "Buna 'üçüncü ittifak' demek kuşkusuz mümkün. Türkiye'de şu anda bizim düzen cephesi dediğimiz cephede iki ittifak var. Bununla birlikte, çalışmalarımıza ilişkin bir adlandırma konusu hiç gündemimize gelmedi. Biz seçimleri de içine alan ama kesinlikle seçimlerden ibaret olmayan, devrimci, emekçi karakterli güç birliğinin oluşması için bazı görüşmeler yaptık, yapıyoruz" diye konuştu.

Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler
HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

"DEMİRTAŞ'IN MEKTUPLARI MÜDAHALEDİR"

Demirtaş'ın hapishaneden yazdığı mektuplardan rahatsız olduklarını da belirten Okuyan, şöyle konuştu:

"Siyaset her parti için, her güç için bir müdahaledir. Bir dönüştürücü işlemdir. Hem siyasi güçler, hem toplumsal güçler üzerinde. "Birilerini belli bir noktaya getirelim"i kast etmiyorum. Örneğin Sayın Selahattin Demirtaş mektuplar yazıyor. O da bir müdahaledir. Bu müdahalenin bazı boyutlarından rahatsızlık duyduğumuzu da söylemek zorundayım. Ama siyaset zaten bir müdahaledir ve her şeyi dönüştürmeye çalışırsınız."

Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Gelecek Partisi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! - Son Dakika
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