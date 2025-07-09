Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor - Son Dakika
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Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
09.07.2025 16:05
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2024 yılı Ağustos ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları sonrası yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, tedavi sürecinde yapılan bir tıbbi hatanın kendisini yüzde 74 oranında engelli bıraktığını iddia etti. Yazıcı hastane hakkında dava açacağını ifade ederek, "İç organlarım sürekli kanıyor" diye isyan etti.

Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşe Yazıcı 2024 yılında, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum/oksijen desteği, ve böbrek işlev kaybı gibi bir çok sağlık sorununa karşı mücadele eden Yazıcı, sonrasında yapılan 7,5 saatlik düzeltme operasyonunda ise organlarının geri dönüşü olmayan şekilde zedelendiğini belirtti.

"İÇ ORGANLARIM SÜREKLİ KANIYOR"

Hastanede yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Yazıcı, "Çok öfkeliyim! 'Bizim hatamız yok' diyorlar. Çatlak damara stent takarken 'Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim' dediler. 7,5 saat boyunca düzeltmeye çalışırken (!) organlarımı paramparça ettiler. Devlet hastanesinden aldığım resmi raporda %74 engelli kaldığım belgelenmiş durumda. Ben o hastaneye sapasağlam girdim. Kolesterolüm yok, şekerim yok, kronik hiçbir hastalığım yoktu. Ama şu an kan değerlerim bozuk, iç organlarım sürekli kanıyor ve neredeyse her gün bir hastanedeyim." şeklinde isyan etti.

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

"BEN KENDİ KENDİME Mİ ENGELLİ KALDIM"

Ayşe Yazıcı, hastanenin ismini şimdilik açıklamadığını ancak toparlanır toparlanmaz hastanenin kapısına gidip kendini demirlere kelepçeleyeceğini ifade etti. Elinde "Böbreğimi Geri Ver!" yazılı bir pankart olacağını söyleyen sunucu, "Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım? Bu durumun sorumlularından hukuk önünde hesap soracağım. Sadece ben değil, benim gibi nice insan var. Bu ses onların da sesi olacak." dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Ayşe Yazıcı'nın yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yankı uyandırdı. Ünlü sunucunun yaşadığı olay büyük üzüntü yaratırken, binlerce kişi yorumlarıyla destek verdi.

HUKUKİ SÜRECE BAŞVURACAK

Yazıcı, açıklamasında hastane hakkında hukuki süreç başlatacağını da ifade etti. Avukatlarıyla birlikte dava sürecine hazırlandığını söyleyen sunucu, yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmayacağını vurguladı.

Ayşenur Yazıcı, Hastane, 3-sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor - Son Dakika

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