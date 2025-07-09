İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok - Son Dakika
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İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok

İzmir\'in efsane kulübü Altay\'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
09.07.2025 15:54
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İzmir'in köklü futbol kulübü Altay, eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyelerine yönelik sürpriz bir hamlede bulundu. Detaylar henüz netleşmiş olmasa da, bu durum kulüp içinde büyük bir şok etkisi yarattı. Gelişmelerin takipçisi olacağız.

Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Altay'da 28 Nisan 2022'deki kongrede görevden ayrılan eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu, 3 yılı aşkın süre sonra tekrarlanan ibra kongresinde ibra edilmedi.

İBRA KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Siyah-beyazlı kulüpte 2016-2022 yılları arasında başkanlık yapıp takımı o dönem 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Ekmekçioğlu yönetiminin ibrası 3 yıl 2 ay 10 gün sonra genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri Derneği Salonu'nda 94 genel kurul üyesinin katılımıyla Ekmekçioğlu dönemi için ibra kongresi gerçekleşti.

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU VE YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

O dönem 28 Nisan 2022'deki olaylı kongrede ibra edilip görevden ayrılan Özgür Ekmekçioğlu, açılan davalar üzerine düzenlenen genel kurulda bu kez ibra edilmedi. Altay'dan kongreyle ilgili, "Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, İzmir 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/204 E - 2024/5 K sayılı kararı doğrultusunda, 28.04.2022 tarihinde yapılan genel kurulda gündeme alınan ve görüşülen ibra maddesi, yeniden genel kurul üyelerimizin oylarına sunulmuştur. Yapılan açık oylama sonucunda, toplam 94 genel kurul üyemiz oy kullanmış, oy birliğiyle tamamı ilgili dönemin yönetimini ibra etmemiştir" açıklaması yapıldı.

İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok

KARAR YARGIYA TAŞINABİLİR

Açıklamada, "Böylece, söz konusu dönemde görev yapan yönetim kurulu, genel kurul iradesiyle oybirliğiyle ibra edilmemiştir. Kulüp yönetiminde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda attığımız bu adımın, Altay Spor Kulübü'nün geleceği adına önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyor; camiamızın her bir ferdine bu süreçle ilgili bilgi vermeyi bir borç biliyoruz. Tüm camiamıza ve Büyük Altay taraftarına saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. İbra kongresine katılmayan Ekmekçioğlu yönetiminin kararı yargıya taşıması bekleniyor.

VAHDETTİN HEYAL'DAN TEKLİF VAR

Altay'da görevdeki Yüksel Gürüz yönetimine finans desteği veren Vahdettin Heyal de ibra edilmeyen yönetimi sosyal medyadan çağrı yaptı. Heyal, ibra edilmeyen yönetimle uzlaşı yapabilecekleri ve böylelikle kulübün omuzlarındaki bir miktar yükten kurtulabileceğini duyurdu. Vahdettin Heyal paylaşımında, "Açık çağrı…. En az 25 senesini ipotek altına alan borç batağına soktuğunuz kulüp size son bir iyilik yapmaya hazır. Gelin, mahkeme koridorlarında adalet arama adına ne kendinizi rencide edin ne kulübe zaman kaybettirin. Zararların oluşumunu ve miktarını belirleyerek bir uzlaşı oluşturalım. Siz iade-i itibara alın, kulüp yüklerinden bir miktarda olsa kurtulsun" ifadelerini kullandı.

Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok - Son Dakika

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