F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı - Son Dakika
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Spor

F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı

F1\'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull\'daki 20 yıllık görevinden alındı
09.07.2025 14:43
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Formula 1'in en tanınmış takım patronlarından Christian Horner, Red Bull'daki 20 yıllık kariyerinin ardından görevden alındı. 2005'ten beri takımın başında olan Horner, bir kadın çalışana gönderdiği uygunsuz mesajlar sebebiyle büyük tepki toplamıştı. Takım içindeki huzursuzluk ve düşen performanslar bu ayrılığı kaçınılmaz hale getirdi. Horner'ın yerine Laurent Mekies getirildi.

Formula 1'in en tanınmış takım patronlarından Christian Horner, Red Bull'daki 20 yıllık kariyerinin ardından aniden görevden alındı.

2005'ten beri takımın başında olan Horner, F1'de en uzun süre görev yapan takım patronuydu. Ancak geçtiğimiz yıl, bir kadın çalışana gönderdiği uygunsuz mesajlar (sexting skandalı) sebebiyle büyük tepki toplamıştı. Her ne kadar yapılan iç soruşturmalarda iki kez aklansa da, takım içindeki huzursuzluk ve düşen performanslar bu ayrılığı kaçınılmaz hale getirdi.

"Christian, Red Bull Racing'i bugün olduğu noktaya getiren vizyoner bir liderdi. 20 yıl boyunca yaptığı katkılar için teşekkür ediyoruz. Daima takım tarihimizin bir parçası olacak" dedi.

Horner'ın yerine Laurent Mekies getirildi. Yeni takım patronu olarak ilk yarışına 27 Temmuz'daki Belçika Grand Prix'sinde çıkacak.

Görevden alma kararının bir diğer sebebi de Max Verstappen'in babası Jos Verstappen ile Horner arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik.

Jos, defalarca Horner'ı "takımı bölen kişi" olmakla suçladı ve görevden alınması gerektiğini savundu.

Son olarak Silverstone GP'de kameralar önünde sert bir tartışma yaşadılar.

2024 başlarında Horner'ın, bir kadın çalışana uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiaları basına yansımıştı.

Kadın çalışan bu mesajlardan rahatsız olduğunu belirtmiş, ancak Horner iddiaları reddetmişti. İki ayrı soruşturma sonunda suçsuz bulunmuştu.

Buna rağmen, hem takım içinde hem kamuoyunda bu olayın izleri silinmedi.

Spice Girls grubunun üyesi Ginger Spice olarak tanınan eşi Geri Halliwell, skandal süresince Horner'ın yanında durdu.

Horner, verdiği röportajlarda "Eşim bana dışarıdan bakarak çok destek oldu" dedi.

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Red Bull, bu süreçte ciddi kayıplar yaşadı.

Tasarımcı Adrian Newey ve spor direktörü Jonathan Wheatley takımdan ayrıldı.

Takım, McLaren'in 288 puan gerisine düştü. Max Verstappen'in de sezon sonunda Mercedes'e geçeceği iddiaları gündemde.

F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı

İngiltere, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı - Son Dakika

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