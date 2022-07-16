Son Başbakan Binali Yıldırım'a Ahıska Türkleri'nden teşekkür

İstanbul'da katılacağı bir program için yola çıkan Yıldırım, Cuma namazı için Kırkağaç'a uğradı

MANİSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ziyarette Kırkağaç'ta yaşayan Ahıska Türkleri, Yıldırım'a Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri adına teşekkür etti.

İstanbul'da katılacağı bir program için yola çıkan son Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı için Manisa'nın Kırkağaç ilçesine uğradı. Hacı Nusret Dereköy Camii'nde Cuma namazını kılan son Başbakan Binali Yıldırım, namaz sonrası galerici esnafıyla buluştu.

Galericiler Sitesinde esnaflarla sohbet eden Yıldırım'a meşhur Kırkağaç kavunu ikram edildi.

Ayrıca Kırkağaç'ta yaşayan Ahıska Türkleri, Yıldırım'a Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri adına teşekkür etti. Yıldırım ise her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduklarını söyledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Bugün Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesine traktör ihraç eden Kırkağaçlı esnafımızla Hacı Nusret Dereköy Camii'nde cuma namazımızı kıldık. Cami çıkışında ise onlarla bol bol sohbet ettik. Kırkağaçlılara çok teşekkür ederim" dedi.

Yıldırım'ı Kırkağaç ziyaretine AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Kütüphane Müdürü Mehmet Doruklu ile vatandaşlar karşıladı.