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Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Rusya'yı görüştü - Son Dakika

Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Rusya'yı görüştü

05.02.2022 08:05
Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Rusya'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba'nın Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı ve ABD'nin Rusya'yı savaş konusunda diplomasiyi sürdürmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya teşvik etmek için attığı adımları ele aldığı bildirildi. Bakan Blinken'in Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı son görüşmeyi de ele aldığı aktarıldı. Blinken'in, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğin teyit ettiği ve karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya hazır olduğu belirtildi. Blinken'in ayrıca gerilimi tırmandırması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödeteceklerini açıkça ifade ettiği kaydedildi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Rusya'yı görüştü - Son Dakika


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