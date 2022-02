Son dakika! AK Parti'li Aydemir, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin, "Umudumuz, ülkemizin riyasetiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bu yangın her tarafı sarmadan bir an önce soğutulur, söndürülür." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

İki ülke arasında yaşanan sıkıntıların her yere yayılacağını belirten Aydemir, "Umudumuz, beklentimiz inşallah ülkemizin de riyasetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bu yangın her tarafı sarmadan bir an önce soğutulur, söndürülür." diye konuştu.

Dünyada, Türkiye'de yaşanan sıkıntılara rağmen Erzurum'da yatırımların devam ettiğini aktaran Aydemir, "İnşallah Ukrayna'da yanı başımızda yanan ateş de söner, pandemi şartları da ortadan kalkar ve 2002'de başlattığımız kalkınma ve gelişme serencamı çok daha iyi noktalara varır. Bunu sadece Erzurum için değil, bütün ülkemiz için istiyoruz. Huzuru bütün insanlık için istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve bazı muhtarlar katıldı.