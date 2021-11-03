AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz ilçesine 75 yataklı modern hastane kazandırılmasını da içeren projeye itiraz eden İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Necip Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'den bu yana Büyükşehir Belediyesinin hastaneyi de içeren projeye itiraz etmesinin akla mantığa sığmadığını ve sorunun siyasi bir bağnazlık olduğunu savundu.

Kiraz Belediyesine ait yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda, Kiraz halkının faydalanması amacıyla sağlık, eğitim, konut ve ticari alanların yapılmasının planlandığını belirten Nasır, şunları kaydetti:

"TOKİ tarafından gerekli planlama yapıldı. Fakat askı süreciyle birlikte Büyükşehir Belediyesi bu plana itiraz etti. Daha sonra plan tadilatı ve parselasyonu yapıldı ve Büyükşehir bu kez de İdare Mahkemesine dava açtı. Üst planlardaki uyumsuzluk nedeniyle plan iptal oldu. TOKİ bunun üzerine tüm ölçeklerdeki planlarını yeniledi. Öne sürülen ulaşım koşulları ve buna benzer teknik düzenlemeler yapılarak planlar tekrar askıya çıktı. Buna rağmen 13 Ekim 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi itirazına devam ederek süreci durdurmaya çalışıyor."

Kiraz Belediyesinin, kendine ait bir arazide, vatandaşa hizmet maksadıyla kamu kurumlarını da içeren önemli bir projeyi hayata geçirmek istediğini aktaran Nasır, şöyle dedi:

"Bunun engellenmesinin kime ne yararı var? Aslında kolayca yapılabilecek plan tadilatları ve diğer değişikliklerle bu sorun kısa sürede çözülebilirdi. Fakat, yaklaşık 4 yıldır sürüncemede kalan bu proje ile Kiraz halkı neden mağdur ediliyor. Siyasi nedenlerle yatırımların önünün kesilmesinin bedelini kim ödeyecek? Kaybedilen vakit nasıl geri gelecek? Kiraz'ımız için önemli bir konuda, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Konuyu da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."