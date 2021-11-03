Üye Girişi
Son Dakika | AK Parti'li Nasır'dan, Büyükşehir Belediyesine "Kiraz Devlet Hastanesi Projesi" tepkisi - Son Dakika

Son Dakika | AK Parti'li Nasır'dan, Büyükşehir Belediyesine "Kiraz Devlet Hastanesi Projesi" tepkisi

03.11.2021 10:10
Son Dakika | AK Parti'li Nasır'dan, Büyükşehir Belediyesine

Son dakika haberi: AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz ilçesine 75 yataklı modern hastane kazandırılmasını da içeren projeye itiraz eden İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz ilçesine 75 yataklı modern hastane kazandırılmasını da içeren projeye itiraz eden İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Necip Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'den bu yana Büyükşehir Belediyesinin hastaneyi de içeren projeye itiraz etmesinin akla mantığa sığmadığını ve sorunun siyasi bir bağnazlık olduğunu savundu.

Kiraz Belediyesine ait yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda, Kiraz halkının faydalanması amacıyla sağlık, eğitim, konut ve ticari alanların yapılmasının planlandığını belirten Nasır, şunları kaydetti:

"TOKİ tarafından gerekli planlama yapıldı. Fakat askı süreciyle birlikte Büyükşehir Belediyesi bu plana itiraz etti. Daha sonra plan tadilatı ve parselasyonu yapıldı ve Büyükşehir bu kez de İdare Mahkemesine dava açtı. Üst planlardaki uyumsuzluk nedeniyle plan iptal oldu. TOKİ bunun üzerine tüm ölçeklerdeki planlarını yeniledi. Öne sürülen ulaşım koşulları ve buna benzer teknik düzenlemeler yapılarak planlar tekrar askıya çıktı. Buna rağmen 13 Ekim 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi itirazına devam ederek süreci durdurmaya çalışıyor."

Kiraz Belediyesinin, kendine ait bir arazide, vatandaşa hizmet maksadıyla kamu kurumlarını da içeren önemli bir projeyi hayata geçirmek istediğini aktaran Nasır, şöyle dedi:

"Bunun engellenmesinin kime ne yararı var? Aslında kolayca yapılabilecek plan tadilatları ve diğer değişikliklerle bu sorun kısa sürede çözülebilirdi. Fakat, yaklaşık 4 yıldır sürüncemede kalan bu proje ile Kiraz halkı neden mağdur ediliyor. Siyasi nedenlerle yatırımların önünün kesilmesinin bedelini kim ödeyecek? Kaybedilen vakit nasıl geri gelecek? Kiraz'ımız için önemli bir konuda, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Konuyu da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

AK Parti, Hastane, İzmir, Kiraz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | AK Parti'li Nasır'dan, Büyükşehir Belediyesine 'Kiraz Devlet Hastanesi Projesi' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika

Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı 10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı Samandıra'da gerilim! Ali Koç ve Vitor Pereira arasında tansiyon yükseldi 10:07 Samandıra'da gerilim! Ali Koç ve Vitor Pereira arasında tansiyon yükseldi Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu 10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? 10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi 09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı 08:57 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi 08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz 07:27 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz

Son Dakika Haberleri
10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
10:06 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi
10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
10:04 Tik-tok bağımlılığının tehlikeli boyutları! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar
09:49 Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
09:41 Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor
09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi
09:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatı EPDK tarafından belirlendi 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatı EPDK tarafından belirlendi         
10:08
Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi         
10:07
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Tik-tok bağımlılığının tehlikeli boyutları! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar Tik-tok bağımlılığının tehlikeli boyutları! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar         
10:05
Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor         
09:41
Bir türlü uslanmıyorlar! Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Bir türlü uslanmıyorlar! Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
09:19
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar         
08:27
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 10:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | AK Parti'li Nasır'dan, Büyükşehir Belediyesine "Kiraz Devlet Hastanesi Projesi" tepkisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement