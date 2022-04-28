Son dakika... AKPM Üyesi Emine Nur Günay Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sonuçlarının sadece kısa vadeli sonuçlarının olmadığının bilinmesi gerektiğini bildirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay AKPM Genel Kurulu'nda Frank Schwabe tarafından hazırlanan " Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya Karşı Saldırganlığının Sonuçları" isimli rapor hakkında değerlendirmede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, önceliğin hukuksuz ve yıkıcı savaştan kaynaklanan acil ihtiyaçların belirlenmesi, Ukrayna ve Ukrayna halkının desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Daha fazla kan dökülmesini ve yıkımı önlemek için önce ateşkesin ardından kalıcı barışın yakında sağlanabileceğini ümit ettiklerini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sonuçlarının sadece kısa vadeli sonuçlar olmadığını bilmeli ve bu konularla alakalı acilen çözüm bulmalıyız. Ayrıca ele almamız ve iyice tartışmamız gereken birçok uzun vadeli zorluk var. Soğuk Savaş sonrası ilk dönemde ortaya konan barışçıl ruhun artık tam tersi bir yönde olduğumuz açıktır. Avrupa'nın güvenlik ortamı hızla değişti ve Avrupa'yı ayıran yeni bir demir perde yeniden ortaya çıktı. Bu düşmanca ortamda, demokratik güvenliğe ulaşmak için ortak hedefimiz, son 10 yıllarda ciddi zorluklarla birlikte, saldırgan milliyetçiliğin, hoşgörüsüzlüğün ve demokratik olmayan eğilimlerin yeniden canlanmasının yanı sıra etkin çok taraflılık eksikliğinin ciddi tehdidi altındadır."

"Avrupa için yeni bir vizyon oluşturmalıyız"

Günay, kriz dönemlerinde bir birlik sağlamak kadar, sürdürülebilir bir birlikte inşa etmenin de çok değerli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Avrupa güvenlik mimarisinin erozyonu, kaçınılmaz olarak tüm Avrupa'da yankı uyandıracaktır. Olağanüstü Rus saldırganlığı tehdidine karşı, Avrupa topluluğu birleşik bir cephe oluşturabildi ancak geçmişte gördüğümüz gibi bir kriz bittiğinde önceliklerimizi değiştirmeye ve dikkatimizi içimize çevirmeye meyilliyiz. Bu nedenle önemli olan bu birliği sürdürmenin bir yolunu bulmamız ve gelecekteki eylemlerimizde bölünmelerden kaçınmamız gerektiğidir. Ayrıca, tüm bu meydan okumalara yalnızca söylem düzeyinde yanıt vermeyi bir kenara bırakmaya özen göstermeliyiz. Bunun yerine, uyumlu eylemleri benimsememiz gerekir. Bu amaçla, uluslararası örgütlerin, özellikle Avrupa Konseyi'nin ilgili rollerini ve yeterliliklerini nasıl güçlendireceğimizi yapıcı bir şekilde tartışmalıyız. Avrupa için yeni bir vizyon oluşturmalıyız. Böyle bir vizyonun, güvenliğimizin, refahımızın ve refahımızın birbirine bağlı olduğu ve hep birlikte ilerleyeceğimiz veya gerileyeceğimiz fikri etrafında inşa edilmesi gerektiğine inanıyorum."

Türk heyetinin, Ukrayna heyetini ağırladığı iftarla ilgili görüşlerini açıklamayan Günay "Ukraynalı meslektaşlarımız ile Avrupa Konseyi'nde çok yakın çalışıyoruz. Günün sonunda çalışma yemeğinde bir araya geldik. Ukrayna'daki son gelişmeleri öğrendik. Yeni doğan bebeklerin adının Bayraktar verildiğini paylaştılar. Yaşanan tam bir dram, ancak diğer taraftan büyük bir kararlılık ve birlik var. Umarım en kısa zamanda ateşkes olur, bu süreci kalıcı barış takip eder." ifadelerini kullandı.