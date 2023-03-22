Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye ret! Kapatma davasıyla ilgili sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talep kabul edilmedi

Memo As:

Anlamıyormusunuz chp yle anlaştı artık secim önçesi kağamsınki akp kapattı deyip oylar chp ye gecsin bu ana yasa mahkemesi zaten avrupanın emrinde neden gecen ay secim sonu kapatacaktı ödenegi yaptırdı birden ne oldu cahil olmayın oyun büyük