Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor. 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin sözlü savunmaya yapacağı tarih 11 Nisan olarak belirlenmişti.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talebini oybirliğiyle reddetti.
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Son Dakika › Politika › Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye ret! Kapatma davasıyla ilgili sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talep kabul edilmedi - Son Dakika