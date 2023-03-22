Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye ret! Kapatma davasıyla ilgili sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talep kabul edilmedi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye ret! Kapatma davasıyla ilgili sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talep kabul edilmedi

22.03.2023 09:59

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili 11 Nisan'da yapılacak olan sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talebini oybirliğiyle reddetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor. 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin sözlü savunmaya yapacağı tarih 11 Nisan olarak belirlenmişti.

HDP'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talebini oybirliğiyle reddetti.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (3)
  • Memo As: Anlamıyormusunuz chp yle anlaştı artık secim önçesi kağamsınki akp kapattı deyip oylar chp ye gecsin bu ana yasa mahkemesi zaten avrupanın emrinde neden gecen ay secim sonu kapatacaktı ödenegi yaptırdı birden ne oldu cahil olmayın oyun büyük Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Aydın Gökmenoğlu: Bir an önce kapatinda seçime girmelerine engel olun hainlerin Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: BİRAN ÖNCE KAPATILMALI GAK GUK YAPMAYA GEREK YOK Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye ret! Kapatma davasıyla ilgili sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talep kabul edilmedi - Son Dakika
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