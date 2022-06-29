Son dakika haberleri: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den İtfaiye Personeline Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den İtfaiye Personeline Teşekkür Ziyareti

29.06.2022 15:01
Son dakika haberleri: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den İtfaiye Personeline Teşekkür Ziyareti

Gelen son dakika haberine göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris’teki orman yangının söndürülmesinde gösterdikleri mücadeleden dolayı itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, emekleri için teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'teki orman yangının söndürülmesinde gösterdikleri mücadeleden dolayı itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, emekleri için teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Yedi Adlar Mevkiinde 21 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınan orman yangınında resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 4 bin 208 hektar alan zarar gördü.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için aktif görev alarak yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerini ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangında gösterdikleri mücadele dolayısıyla itfaiye personeline teşekkür etti.

GÜRÜN: "YANGINDA BİR BÜTÜN OLDUK EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Yangının ilk gününden itibaren itfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çeken Başkan Gürün, diğer illerden gelen desteklerin de çok önemli olduğunu belirterek yangının söndürülmesine katkı sunan herkese minnettar olduklarını söyledi. Gürün, şöyle konuştu:

"Marmaris'teki orman yangınında itfaiye ekiplerimiz, orman ekiplerimize yangının en yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere su takviyesi yaptı ve yangına müdahalede ihtiyaç duyulan yerlerde müdahalede bulundu. Bunun yanı sıra ekiplerimiz alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmalarında da aktif görev aldı. Bunun yanı sıra sadece itfaiye ekiplerimiz değil diğer çalışma arkadaşlarımız da tahliye kararı alınan bölgelerde insan, hayvan, araç gibi birçok tahliyeyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerimiz dumandan etkilenen ve sağlık sorunu yaşayan görevlilere bölgede ilk müdahaleyi yaptı. Veterinerler hekimlerimiz birçok hayvanı tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. Bu ve bunun gibi birçok farklı hizmetle yangının söndürülmesinde aktif görev alındı. Ülkemizin en değerli varlıklarından olan ormanlarımızın korunması amacıyla tüm kurumlarımızın personeli omuz omuza vererek mücadele etmiş, yurdumuzun çeşitli yerlerinden yardıma koşan belediye ekiplerimiz de canla başla çalışarak mücadeleye destek vermiştir. Bu kapsamda başta Ankara, İzmir, Denizli, Aydın, Eskişehir, Antalya ve Manisa Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere Marmaris'te bizimle birlikte olan tüm Büyükşehir, il ve ilçe Belediyelerimize teşekkür ediyoruz."

YORUMLAR
500
Akut Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti Akut Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den İtfaiye Personeline Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:57 Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den İtfaiye Personeline Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement