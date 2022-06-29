Son dakika haberleri: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den İtfaiye Personeline Teşekkür Ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'teki orman yangının söndürülmesinde gösterdikleri mücadeleden dolayı itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, emekleri için teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Yedi Adlar Mevkiinde 21 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınan orman yangınında resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 4 bin 208 hektar alan zarar gördü.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için aktif görev alarak yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerini ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangında gösterdikleri mücadele dolayısıyla itfaiye personeline teşekkür etti.

GÜRÜN: "YANGINDA BİR BÜTÜN OLDUK EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Yangının ilk gününden itibaren itfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çeken Başkan Gürün, diğer illerden gelen desteklerin de çok önemli olduğunu belirterek yangının söndürülmesine katkı sunan herkese minnettar olduklarını söyledi. Gürün, şöyle konuştu:

"Marmaris'teki orman yangınında itfaiye ekiplerimiz, orman ekiplerimize yangının en yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere su takviyesi yaptı ve yangına müdahalede ihtiyaç duyulan yerlerde müdahalede bulundu. Bunun yanı sıra ekiplerimiz alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmalarında da aktif görev aldı. Bunun yanı sıra sadece itfaiye ekiplerimiz değil diğer çalışma arkadaşlarımız da tahliye kararı alınan bölgelerde insan, hayvan, araç gibi birçok tahliyeyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerimiz dumandan etkilenen ve sağlık sorunu yaşayan görevlilere bölgede ilk müdahaleyi yaptı. Veterinerler hekimlerimiz birçok hayvanı tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. Bu ve bunun gibi birçok farklı hizmetle yangının söndürülmesinde aktif görev alındı. Ülkemizin en değerli varlıklarından olan ormanlarımızın korunması amacıyla tüm kurumlarımızın personeli omuz omuza vererek mücadele etmiş, yurdumuzun çeşitli yerlerinden yardıma koşan belediye ekiplerimiz de canla başla çalışarak mücadeleye destek vermiştir. Bu kapsamda başta Ankara, İzmir, Denizli, Aydın, Eskişehir, Antalya ve Manisa Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere Marmaris'te bizimle birlikte olan tüm Büyükşehir, il ve ilçe Belediyelerimize teşekkür ediyoruz."