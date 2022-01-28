Son dakika! Başkan Mehmet Erol'a yatırım ödülü - Son Dakika

Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı yatırımlar sonrasında, ulusal bir gazete tarafından "Bölgfesine Sağladığı Değer ve Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu.

Türk basınına birçok ilki de kazandıran Yeni Asır Gazetesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni'nde ülkesine, kente ve faaliyet gösterdiği sektöre damga vuran kurum, kuruluş ve isimler plaketle ödüllendirildi.

"Bu başarı, gurur ve mutluluk hepimizin"

Buharkent Belediyesi, 'Bölgesine Sağladığı Değer ve Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "İlçemize organize sanayi bölgesi kazandırdık. Aydın'ın en küçük ilçesi olmamıza rağmen ilçemize çok önemli yatırımlar yapılmasını sağladık. Bunu değerlendiren ve ödüle layık gören Yeni Asır'a teşekkür ediyoruz. Bu başarı, gurur ve mutluluk hepimizin. "Ege'ye Değer Katan Belediye Ödülü" Buharkent Belediyemizin oldu. Allah, hep birlikte, el ele daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah" dedi. - AYDIN