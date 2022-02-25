Son dakika: Başkan Örki'den Hocalı şehitlerini unutmadı - Son Dakika
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Son dakika: Başkan Örki'den Hocalı şehitlerini unutmadı

25.02.2022 12:07
Son dakika: Başkan Örki'den Hocalı şehitlerini unutmadı

Son dakika habere göre Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 yıl önce Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabasında gerçekleşen ve tarihe insanlık tarihinin kara lekesi olarak geçen Hocalı Katliamı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 yıl önce Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabasında gerçekleşen ve tarihe insanlık tarihinin kara lekesi olarak geçen Hocalı Katliamı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, "Tarihe kara bir leke olarak geçen bu katliamda kaybettiğimiz tüm Azeri soydaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Bundan tam 30 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 83'ü çocuk ve 106'sı kadın olmak üzere 613 kişi Ermeniler tarafından katledilmişti. Tarihe "Hocalı katliamı" olarak geçen bu olayla ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Örki mesajında, "Ermeniler tarafından 30 yıl önce, tarihler 26 Şubat 1992'yi gösterdiğinde Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabasında Ermeniler 106'sı kadın ve 83'ü çocuk toplam 613 Azerbaycanlı soydaşlarımız katledildi. 487 kişinin ağır yaralı olarak kurtulduğu bu hain saldırıdan sonra 1275 kişi Ermeni güçlerinin elinde esir kaldı. 68'i kadın, 26'sı çocuk 150 kişiden hiç haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Bu olay insanlık tarihine 'kara leke' olarak geçti. Bu acı olayın üzerinden 30 yıl geçti. Hocalı'nın acı dolu hatırası Azeri kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının gönülde hala tazeliğini korumaktadır. Gece karanlığında haince gerçekleştirilen, Hocalı Kasabasındaki soydaşlarımızı işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı o günün acısını hala yaşamaktayız. Tüm dünyanın tanıklığı ile adalet sağlanmış ve Azerbaycan'ın o bölgede işgal altında bulunan toprakları için verdiği meşru mücadelesi zaferle sonuçlanarak, bu zafer sadece Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Biz, Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz. Bu katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarihe bir kara leke olarak geçen kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen Hocalı soykırımının kurbanı tüm masum soydaşlarımızı rahmetle yad ediyor, saygı ve rahmetle anıyor ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Son dakika: Başkan Örki'den Hocalı şehitlerini unutmadı

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Hocalı Soykırımı'nın 30. Yılı nedeniyle anma programı düzenlendi Hocalı Soykırımı'nın 30. Yılı nedeniyle anma programı düzenlendi HOCALI KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER KARS'TA ANILDI HOCALI KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER KARS'TA ANILDI

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Avni Örki, Pamukkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Başkan Örki'den Hocalı şehitlerini unutmadı - Son Dakika


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