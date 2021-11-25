Son dakika: Buldan: Meselelerin çözümünde diyalog ve müzakere dışında hiçbir alternatif yok - Son Dakika

AĞRI'da iki aile arasındaki kan davasının son bulması için verilen barış yemeğine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bütün meselelerin çözümünün diyalogdan ve müzakereden geçmesinin dışında hiçbir seçenek ve hiçbir alternatif yoktur" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tutak ilçesinde Öztürk ailesi arasında yaklaşık 3 yıl önce başlayan kan davasının sonlandırılması için düzenlenen barış yemeğine katıldı. Kent merkezinde bir düğün salonunda yapılan programa Buldan'ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ve eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık katıldı. Burada konuşan HDP'li Buldan, kan davalarının, uzun süredir bölgenin kaderi haline geldiğini söyledi. Mevcut bütün sorunların diyalogla çözülebileceğini ifade eden Buldan, "Bu barış meselesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kan davası bizim coğrafyamızın bir kaderi haline gelmiş. Ancak bu coğrafyanın kaderinde kan davasının artık bitmesi için herkesin bu sorumluluğu üzerine alması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hiçbir anlaşmazlığın ve küskünlüğün karşılığı hiçbir şekilde kan dökmemektir. Bütün meselelerin çözümünün diyalogdan ve müzakereden geçmesinin dışında hiçbir seçenek ve hiçbir alternatif yoktur. O yüzden bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu barışın bizim bir iç meselemizin dışında büyük barışlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum" diye konuştu.

SAKIK: BİZİMLE SELAMLAŞMADAN NASIL HELALLEŞECEKSİNİZ?Sırrı Sakık ise son dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun helalleşme söylemine atıfta bulunarak şunları söyledi: "Burada büyük bir barışı gerçekleştiriyoruz. Bir yüzleşme bir helalleşme süreci yaşıyoruz. Bu yüzleşme, evimizde, helalleşme evimizden, mahallemizden, ilçemizden, ilimize kadar bu barışı örgütleyip Türkiye 'nin büyük barışını sağlamak zorundayız. Ama görüyorsunuz kendi iç barışımızı sağlamadan Türkiye'de iç barışı sağlama şansımız yok. Türkiye'de bize karşı nasıl kutuplaşmaların olduğunu nasıl sataşmaların oluştuğunu görüyorsunuz. Bize dönüp diyorlar ki helalleşmek. İlk önce bizimle selamlaşın. Bizim elimizi tutun. Bizimle selamlaşmadan bizimle nasıl helalleşeceksiniz? Bir taraftan Millet bir taraftan Cumhur ittifakları. Onun için Kürtler de kendi aralarında küçük de olsa büyük de olsa iç barışını sağlayıp önümüzdeki dönem Türkiye'de süreci belirleyecek Kürt halkı ve sizlersiniz. Önümüzdeki dönem Türkiye'de barışı, büyük barışı sağlayacağız. Kürtler kandan, şiddetten ölümden yoruldular. Artık sulh istiyorlar. Barış istiyorlar. İnsan gibi yaşamak istiyorlar."

Konuşmaların ardından program yenilen barış yemeği ile son buldu.