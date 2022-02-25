Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır" - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır"

25.02.2022 12:41
Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır"

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Soydaşlarımız Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Soydaşlarımız Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin işgaline karşı Direniş Günü kapsamında hazırlanan "Babamı Geri Ver" belgeselinin Türkiye galası, Milli Kütüphane'de yapıldı. Galaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve çok sayıda Kırım temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu yaptığı konuşmada, Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirterek, "Türkiye, Rusya'nın askeri harekatını Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, egemenliğine, bölgenin ve dünyanın barışına, refah ve güvenliğine vurulan ağır bir darbe olarak görmekte ve reddetmektedir" dedi.

Topçu, Ukrayna'nın Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu ifade ederek, "Komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğimizi dünya kamuoyuna açık seçik beyan etmekteyiz. Soydaşlarımız Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır" diye konuştu.

Topçu ayrıca, Türkiye'nin devleti ve milletiyle Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Protokolü çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu dile getirdi. - ANKARA

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Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Yalçın Topçu, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır" - Son Dakika
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