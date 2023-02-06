Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından canlı yayında kameraların karşısına geçerek hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı'' ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Politika › Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor - Son Dakika