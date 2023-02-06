Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor

7.7'lik depremin ardından bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem daha!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı.

5 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından canlı yayında kameraların karşısına geçerek hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı'' ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...