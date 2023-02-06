Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor - Son Dakika
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor

06.02.2023 13:28

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor. Erdoğan, "Deprem çok geniş bir alanda hissedildi. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı.

5 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından canlı yayında kameraların karşısına geçerek hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı'' ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor - Son Dakika


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