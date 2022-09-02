Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım - Son Dakika
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Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım

02.09.2022 21:34

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin lokomotifi olacağını ifade ettiği İstanbul için partililere talimat verdi. İstanbul'daki 98 milletvekilinden AK Parti olarak 43'ünü aldıklarını belirten Erdoğan, "Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

AK PARTİLİLERE İSTANBUL TALİMATI

Konuşmasında İstanbul'un 2023 seçimlerinin lokomotifi olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. Gençler İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldı, CHP 28'ini aldı. MHP 7'sini aldı, HADEP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız? diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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