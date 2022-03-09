Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti

09.03.2022 14:20
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından yaptığı ziyarete, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı AK Parti yöneticileri de eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti - Son Dakika


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