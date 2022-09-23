Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ortak aday olacak" iddiası hakkında konuştu: Biz kararlı, onlar kararsız şekilde yola devam ediyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ortak aday olacak" iddiası hakkında konuştu: Biz kararlı, onlar kararsız şekilde yola devam ediyor

23.09.2022 14:17

CHP'nin kamp yaptığı İzmir'de konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine hitaben "Artık karar verin, benimle misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda destek paylaşımı gelirken, CHP liderinin bu çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına ne diyorsunuz?" sorusuna, "Arkadaşlar, bu bizim değil onların sorunu. Biz kararlı, onlar kararsız bir şekilde yola devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta dış politika olmak üzere, iç politikada son yaşanan gelişmeler soruldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK İHTİMALİ SORUSUNU YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazeteci tarafından yöneltilen "CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün partililerine "Artık karar verin, benimle misiniz? diye sordu. CHP lideri 6'lı masanın ortak adayı olabilir" şeklindeki soruyu da yanıtsız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya, "Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu" diye cevap verdi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

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