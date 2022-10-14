Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

14.10.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. - ASTANA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika
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