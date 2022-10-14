Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya 'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde Kazakistan 'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. - ASTANA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika

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