Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. - ASTANA
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