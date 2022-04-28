Son dakika haber... AK Parti'li Sürekli, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haber... AK Parti'li Sürekli, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bir araya geldi

28.04.2022 13:34
Son dakika haber... AK Parti'li Sürekli, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Son dakika politika haberi... AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iftar ve sahur programları kapsamında sağlıkçılarla ve şehit aileleriyle buluştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iftar ve sahur programları kapsamında sağlıkçılarla ve şehit aileleriyle buluştu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarıyla sahur yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede dünyaya örnek olduğunu, Türkiye'nin bu süreçte 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardımda bulunduğunu, dünyada kendi aşısını üreten 9 ülkeden biri olduğunu aktardı.

Yakalanan başarıda 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordusunun payının büyük olduğunu belirten Sürekli, "Tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanınızdayız. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. İnanılmaz meşakkatli bir iş yapıyorsunuz, Allah kolaylıklar versin." ifadelerini kullandı.

Selçuk'taki altyapı sorunları

Sürekli, Selçuk ilçesinde de partisinin önceki dönem ilçe başkanı Osman Başterzi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftara katıldı.

İftar sonrası şehit er Fikri Üyücü'nün ailesini de ziyaret eden Sürekli, daha sonra ilçe meydanında muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

Sürekli, İZBETON ile Selçuk Belediyesi arasında alt yapı çalışmalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aralarındaki alışveriş bizi ilgilendirmez. Ama ilçe halkını ilgilendirir. Çünkü ilçenin sokakları, yolları dökülüyor. Günah keçisi arama noktasına geldiler ki, buna izin vermeyiz. İller Bankası, yol yapımı için Selçuk Belediyesi'ne 6,5 milyon lira kredi verdi. Ama sokakta tam karşılığı yok. İhaleyi yapan belediye, sorunu çözmesi gereken yine belediye. İller Bankası'nın desteği büyük, kaynakları var ama ortada iş yok. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın, kafa karıştırmasın, herkes sorumluluğunu yerine getirsin."

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AK Parti, İzmir, İftar, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... AK Parti'li Sürekli, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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