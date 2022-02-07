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Son dakika haber... Azerbaycan, 8 Ermeni askeri iade etti - Son Dakika

Son dakika haber... Azerbaycan, 8 Ermeni askeri iade etti

07.02.2022 12:05
Son dakika haber... Azerbaycan, 8 Ermeni askeri iade etti

Son dakika habere göre Azerbaycan, 8 Ermeni askeri daha ülkesine iade etti.

Azerbaycan, 8 Ermeni askeri daha ülkesine iade etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, bugün 8 Ermeni askerinin iade edildiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, iade edilen 8 Ermeni askerlerinin bir kısmının 16 Kasım 2021'de Kelbecer sınırında provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. - BAKÜ

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Togo Cumhuriyeti, Ermenistan, Azerbaycan, Ermeni, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Azerbaycan, 8 Ermeni askeri iade etti - Son Dakika


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