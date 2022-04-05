Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

05.04.2022 16:48
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.


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Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika


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