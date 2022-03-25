Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Dursun: "Türkiye bölgesel güç olmaktan çıktı, küresel güç olma yolunda ilerliyor" - Son Dakika

Bolu'da düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Artık Türkiye bölgesel güç olmaktan çıktı. Sizlerden aldığımız güçle küresel güç olma yolunda ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde 17 üniversitenin bulunduğu Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF), stant açan 300'ün üzerinde firma ve 35 binden fazla öğrencinin katılımıyla açıldı. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun konser verdiği açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, fuarda yer alan üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Türkiye'nin küresel güç olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, "Artık Türkiye bölgesel güç olmaktan çıktı. Sizlerden aldığımız güçle küresel güç olma yolunda ilerliyor. İnşallah yapacağınız katkılarla geleceğin şekil veren ülkesi olacak bir Türkiye var. Şu anda da bunun belirtileri yaşanıyor. Tüm bunlar tabii ki bölgesel gelişmelerle olmayacak. Sizlerin ve bizlerin katkılarıyla olacak, fedakarlıkla olacak. Vatanımızı, devletimizi, dinimizi seviyoruz. Kesinlikle fedakarlık gerektiriyor. Bunu başardığımız sürece biz geçmiş bin yılı, gelecek bin yıllara taşıyabiliriz. Bundan da en ufak bir kuşkum yok. Dünya çok büyük bir değişimin içine doğru gidiyor. Ekonomik sistemiyle şekilleniyor, uluslararası güç dengeleri değişiyor. Ülkelerin rolleri farklılaşıyor. Bilgi üreten ve bunu üretime geçiren ülkeler gelişen dünyada daha güzel yerlerde yer alacaktır. Bunu başaramayanlar ise biraz daha zorlanacaklardır" diye konuştu. - BOLU