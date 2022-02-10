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Son dakika haber... Başkan Özdemir: "Havza'ya yıldızlı otel konseptinde yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber... Başkan Özdemir: "Havza'ya yıldızlı otel konseptinde yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz"

10.02.2022 17:23
Son dakika haber... Başkan Özdemir: "Havza'ya yıldızlı otel konseptinde yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz"

Son dakika haber: SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız Havza kaplıcalarına sadece hamam mantığıyla bakılması ve işletilmesinin ötesine geçebilmek.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız Havza kaplıcalarına sadece hamam mantığıyla bakılması ve işletilmesinin ötesine geçebilmek. Bu nedenle pandemi sonrasında Havza'ya yıldızlı otel konseptinde yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Karadeniz Bölge Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Birsen Öztürk'ü makamında kabul etti. Birsen Öztürk, Başkan Özdemir'e derneğin çalışmaları ve amacı hakkında bilgi verdi.

Öztürk, Samsun ve bölgede sağlık turizmi ve turizmin gelişmesi, turizm gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapmayı amaçladıklarını ve bu amaçla 2'si bölge olmak üzere 3 derneğin Samsun'da iş birliği yapma kararı aldıklarını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza'nın turizm potansiyeli ve turizme yönelik çalışmaları hakkında dernek başkanı Öztürk'e bilgiler aktararak Havza kaplıcalarının Türkiye'nin en önemli ve yararlı sularından biri olduğunu, konaklama ve altyapı sorunlarının çözümü noktasında da çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Özdemir, "Havza'da kaplıcalarımızı iyi tanıttığımız ve konaklamada istediğimiz standardı yakalayabildiğimiz sürece başarılı olabiliriz. Amacımız Havza kaplıcalarına sadece hamam mantığıyla bakılması ve işletilmesinin ötesine geçebilmek. Bu nedenle pandemi sonrasında Havza'ya yıldızlı otel konseptinde yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Marka kuruluşlar tarafından işletilmesini sağlamayı hedeflediğimiz planlamalar yaptık. Ancak ilk aşamada elimizdeki değerleri turizme ve halkın kullanımına açmak için çalışıyoruz. Kılavuz Ormanları'nda 200 dönümlük bir bölümü mesire alanı olarak düzenliyoruz. Çalışmalarda sona gelindi. Belediye olarak Havza ve Samsun turizmi ve tanıtımını amaçlayan, gelirleri artırıcı her türlü faaliyete destek vermeye hazırız" dedi. - SAMSUN

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Sebahattin Özdemir, Samsun, Hamam, Otel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Başkan Özdemir: 'Havza'ya yıldızlı otel konseptinde yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Başkan Özdemir: "Havza'ya yıldızlı otel konseptinde yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz" - Son Dakika
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