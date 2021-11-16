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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül

16.11.2021 18:35
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye şehre kazandırdığı sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı ödül verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye şehre kazandırdığı sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı ödül verdi.

Başkent Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım tarihleri arasında gençlere ve kendini genç hissedenlere yönelik düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" etkinliği başladı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye şehre kazandırdığı projeler nedeniyle ödül verdi.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ödülü tüm Düzce halkı adına aldığını ifade ederek; "2,5 yıl önce 'Düzce Bizim Evimiz' diyerek çıktığımız bu yoldu dev projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de imza attık. Gençlere yönelik yaptığımız projeler nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldük. Bu ödülü tüm Düzceli hemşehrilerimiz adına aldık. Bundan sonra da şehrimiz ve gençlerimiz için yeni projeleri hayata geçirerek gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Faruk Özlü, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül - Son Dakika
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