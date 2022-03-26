Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışı için Tokat'ta - Son Dakika
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışı için Tokat'ta

26.03.2022 00:57
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışı için Tokat'ta

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı açılışı için uçakla Tokat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı açılışı için uçakla Tokat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak için Tokat'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni havalimanında su takı töreniyle karşılandı. Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulundu.

Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanından haftanın 7 günü İstanbul'a seferler düzenlenecek. İstanbul Havalimanı'nda kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanı'nda da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. Açılış öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde ve 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Yeni Tokat Havalimanı, 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışı için Tokat'ta - Son Dakika


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