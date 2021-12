Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te partisinin İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu köpekler zengin köpeği. Halen o adamlar 'babasını nasıl kandırırız' derdindeler. Kandıramayacaksınız, hesabını vereceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı tarafından Akkent Kongre merkezinde gerçekleştirilen "İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısında, Samanyolu müziği eşliğinde kürsüye davet edildi. Şarkı sürprizine memnuniyetini dile getiren Erdoğan, "Samanyolunda dolaşıyoruz. İnşallah 2023'e de Samanyolu ile birlikte yürüyerek gidelim" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin 81 milyonun tamamına eşit hizmet götürdüklerini belirterek, "15 ay sonra yeniden Gazianteplili kardeşlerimiz ile kucaklaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Elbette 81 vilayetimizdeki kardeşlerimiz tamamını eşit bir şekilde seviyoruz" diye konuştu.

Salondaki pankartı okuyan Erdoğan, "Gençlik ilginç bir noktayı yakalamış. Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanlarda güneşin doğuşuna şahit olduk, yine haklı çıktık. Bize oy verse de vermese de her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyoruz, seviyoruz. Tam bir asır önce bu topraklarda yazılan direniş destanını gençlerimizin anlaması, hafızasına kazıması gerekiyor" dedi.

Muhalefete zılgıt göndermesi

Konuşması sık sık alkışlar ve zılgıtlarla bölünen Erdoğan, zılgıtlar üzerinden ise muhalefete gönderme yaptı. Erdoğan, "Zılgıtı bana atmıyorsunuz değimli gerekli olan yerlere atıyorsunuz değil mi?" dedi.

"İşgal bulutlarının dolaştığı dönemde örnek oluyor"

Erdoğan, Gaziantep'i övdüğü konuşmasında, "Bir asır önce şanlı bir direniş ile destan yazan Gaziantep bugünde ticaret ve üretim olmak üzere her alanda tarih yazmaya devam ediyor. Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı bir dönemde, Gaziantep üreterek, çalışarak, ekonomimize katkı sağlıyor ülkemize örnek olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Muhalefet yangına körükle gidiyor"

Erdoğan, pandemi döneminde de muhalefetin istismar peşinde olduğunu belirterek, "Gaziantep'i 15 ay önce ziyaret etmiştim, o günlerde Gaziantep'e geldiğimizde tüm dünya ile birlikte salgının sıkıntılarını yoğun bir şekilde hissediyorduk. Dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi durmuş, kepenkler inmiş. İnsanlar evlerine hapsolmuş, Sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları, günlük hayatın sıradanları hale dönüşmüştü. tüm dünyada ciddi bir belirsizlik, ümitsizlik ve karamsarlık hakimdi. Milletimiz tüm bu sorunlarla uğraşırken, Muhalefet yangına körükle gidiyor, milletin derdiyle dertlenmesi gerekirken istismar peşindeydi" dedi.

Samanyolu sürprizi devam etti

Salondakilerin Samanyolu şarkısı söylemesi üzerine ise Erdoğan, "Hatırlayın siz bu güzelim şarkıyı terennüm ederken, onlar yandık, öldük bittik diyerek insanımızın, girişimcimizin çalışanımızın, üreticimizin morallerini bozmaya çalıştılar. Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini bile bilmedikleri ülkeleri örnek göstererek, Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğraşmaya kalktılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak, hükümet ile dayanışma sağlamak yerine yalan ve korku ile oy devşirmeye kalktılar" diye konuştu.

"Ne işiniz var büyükelçilerle"

Erdoğan, muhalefetin büyükelçilere yazdığı mektubu hatırlatarak, "Ne işiniz var sizin büyük elçiliklerle. Önce siz ne yaptınız belediyeleriniz ne yapıyor, onu bir bu millete anlatın. Hiçbir şey yok. Her tarafın kanalizasyonlar alıp götürüyor, ama bunlarda bir şey yok. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin her ferdini tehdit eden bir genel başkanı var. Türkiye'ye üretim alt yapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine, çareyi 3-5 kendini bilmezin heyezanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar. Onlardan medet umdular. Biz ise 2013 Haziran'da defteri kapattık. 23.5 milyar dolar borcu biz ödedik. Biz buyuz. Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizliklerini burada saymıyoruz. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak, bunların hiç birine eyvallah etmedik. Kendi çapsızlıklarını örtmek için, felaket çığırtkanlığı yapanlara, sabah akşam millete umutsuzluk aşılayanlara asla itibar etmedik. Esnek ve özgün bir modelle salgın sürecini başarıyla yönettik" ifadelerine yer verdi.

"Bay Kemal şehir hastanesi nedir bunu bilmiyor"

Erdoğan, muhalefetin şehir hastanesi ile ilgili eleştirilerine de tepki göstererek, "Tüm genç arkadaşlarınıza şunu söyleyin, korona virüs salgını esnasında dünyada Covid hastaları yatıracak, yatak bulamazken, sadece biz havalimanında 1050 odalı tüm teknolojiye hakim iki hastane yaptık. Bir de Arnavut köyde yaptık. Bir de Çam Sakura Şehir Hastanesini yaptık, dünya hayran kaldı. Bay Kemal şehir hastanesi nedir bunu bilmiyor. Bize diyor ki bütçede yerini göster, sen ne anlarsın bütçeden, bütçe kalemlerinden. Eğer çok merak ediyorsan, git merkez bankasını ziyaret et. Diyordu ya, Merkez Bankası bağımsız değil. Olmaza seni oraya sokarlar mı? Seni oraya gittiğine göre bağımsız. Gidiyorsun, gizlilik ruhu olan bu kurumun gizli olması gereken bilgilerini medyayla paylaşıyorsun. Senden daha sen çok çılgına döneceksin çünkü dürüst değilsin" diye konuştu.

"Bu köpekler zengin köpeği"

Gazantep'te pitbull köpeklerinin saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'nin sağlığına kavuşması için gerekeni yapacaklarını anlatan Erdoğan, pitbull köpekleri ile ilgili ise "4 yaşındaki yavrumuzu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldi. Biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yaptık. Bu yasal düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Dün gece, biz ambulans uçakla, çok değerli kardeşim, Ömer Özkan beyin hastanesine Antalya Üniversitesi Hastanesine naklettik. Gerekli operasyonlar kendisine yapılacak. İlginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri, ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, hiçbir dertleri yok. O yavru burada paramparça oluyorlar. Halen daha o adamlar babasını nasıl kandırırız derdindeler, kandıramayacaksınız, hesabını vereceksiniz. Anneyi de babayı da yavruyu da, tüm hassasiyetle en ideal şekilde alanında parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen vatandaşımıza, nerede bu devlet dedirtmedik, dedirtmeyeceğiz" dedi.

"Muhalefet çözümü IMF reçetelerinde görürken biz milletimize inandık"

Erdoğan, "Ekonominin ayakta kalması, muhalefet çözümü IMF reçetelerinde görürken biz milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline Gaziantep gibi lokomotif şehirlerin azmine, üretkenliğine sonuna kadar itimat ettik. Belirsizliğin hüküm sürdüğü o günlerde sadece Antep'te toplam yatırım bedeli 15 milyar TL'yi bulan fabrika yatırımlarını gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir köşesinde yatırımları, yeni fabrikaları, yolları, yaptık" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa'da elektriği bedava vereceğini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Ya bu adam ne kadar zavallı bir adam ya, elektriğin kimin ürettiğini bile bilmiyor. Belediyeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından elektriği alır, bedelini öder. Hadi Adana'da elektriği bedava ver verebiliyorsan" diye konuştu.

"21 yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir"

Muğla ve Antalya'da olan yangınlarda belediyelerin etkisiz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Orada yanan evleri ve altyapıyı biz yaptık. İzmir bay kemalin milletvekili olduğu il değil mi. İzmir'de tüm o afetlerin olduğu bölgede o evleri kimler yaptı. Biz yaptık. Sahiplerine 750 kadarını teslim ettik. Şimdi hedef 3 bin küsur. Onları da yapıp teslim edeceğiz bizde laf yok icraat var. Bay Kemal hep laf var. 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuz ülkemizin geleceğine damga vuracağız. Türkiye'yi demokrasi adalet barış ve kardeşlikle aydınlık yarınlara taşıyacağız. 21. Yüz yılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin yükselişini Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek. 2023 kadar kapısını çalınmadık ev dokunulmadık Antepli bırakmayacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte bu çalışmayı sürdüreceğiz. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserleri vatandaşlarımıza tek tek anlatacağız. Muhalefetin yalan siyasetini kardeşlikle boşa çıkaracağız. Etnik ve kültürel farklılıklarımız üzerinde birlik ve beraberliğimizin bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Allah için birbirimizi seveceğiz. Her bir Gaziantepli kardeşimizin derdiyle dertleneceğiz. İyi ve kötü gününde daima yanında olacağız. Bunu başardığımızda 2023 seçimlerinde de ardından da 2024 yerel seçimlerinde de zafer bizimdir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP