Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Uluslararası Bakanlar Konferansına katılacak - Son Dakika

Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Uluslararası Bakanlar Konferansına katılacak
15.11.2021 22:27
Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konulu Uluslararası Bakanlar Konferansına çevrimiçi katılacak.
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konulu Uluslararası Bakanlar Konferansına çevrimiçi katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Brüksel'de düzenlenecek UNRWA Konulu Uluslararası Bakanlar Konferansına çevrimiçi katılacağı ifade edilerek, "16 Kasım 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konulu Uluslararası Bakanlar Konferansına Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal çevrimiçi yöntemle katılacaktır" denildi.
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