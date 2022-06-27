Son dakika haber! Dışişleri'nden Ürdün'de meydana gelen patlama hakkında açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Ürdün'ün Akabe Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

Dışişeri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Akabe Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenerek, "Bugün (27 Haziran), Ürdün'ün Akabe Limanı'nda yaşanan bir kaza sonucu meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.