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Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar" - Son Dakika

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar"

09.11.2021 16:25
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fütursuzca, vicdansızca bir takım amellere giriştiler, girişiyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fütursuzca, vicdansızca bir takım amellere giriştiler, girişiyorlar. Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar, alçalıyorlar. Onlara en büyük dersi yine bu aziz millet en güçlü şekilde verecek. Biz buna inanıyoruz. Biz de onlarla olan mücadelemizi yine en güçlü şekilde milletimizden aldığımız güçle, milletimize hizmet yolunda devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'da Mamak Belediyesi tarafından yapılan Altınevler Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta halk oyunları ve mehter gösterisi sergilendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Kasapoğlu, "Sizler için tıpkı bugün olduğu gibi spor tesisleriyle, havuzuyla, semt sahalarıyla, voleybolundan basketboluna, tenisine her türlü imkanı içinde barındıracak yeni tesislerle, gençlik merkezleriyle, yurtlarla, kamplarla sizlere hizmet etmeye, sizler için üretmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bu ülkenin sadece yarınlarının değil bugününün de umudu olan gençlerimiz için buradayız. Sadece bu coğrafya için değil, insanlık umudu olan gençlerimiz için buradayız" sözlerine yer verdi.

"Gençler bizim için her daim önceliği olan bir kitledir"

Gençleri her alanda desteklemeye ve yanlarında durmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Gençler, gençlik AK Parti hükümetinin, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her daim önceliği olan bir gruptur bir kitledir bizler için. Bugüne kadar olduğu gibi her alanda gençlerimiz için hiçbir özveriden geri durmadan gençlerimizi bugünüyle yarınıyla onları her alanda desteklemeye, her imkanda onların yanında olmaya, onların önünü açmaya el birliğiyle devam edeceğiz. İşte bu tablo onun tablosu. Bakanlık olarak en büyük paydaşımız olan yerel yönetimlerle işbirliklerimiz daha güçlü bir şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.

"Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar"

Bakan Kasapoğlu, şehit yakınına küfür eden Türkkan'a ithafen şu cümleleri söyledi:

"Birileri fütursuzca, vicdansızca bir takım amellere giriştiler, girişiyorlar. Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar, alçalıyorlar. Onlara en büyük dersi yine bu aziz millet en güçlü şekilde verecek. Biz buna inanıyoruz. Biz de onlarla olan mücadelemizi yine en güçlü şekilde milletimizden aldığımız güçle, milletimize hizmet yolunda devam edeceğiz".

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na konuşmalarının ardından tablo hediye etti. Kurdeleler kesilerek açılan gençlik merkezini inceleyen Kasapoğlu, gençlerle birlikte basketbol oynadı. Program, gençlerin müzik dinletisi ile son buldu. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mehmet Kasapoğlu, Hakaret, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar" - Son Dakika
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