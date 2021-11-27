Bakan Soylu: Mersin Cumhuriyet Meydanı, miting alanı değil - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, CHP'nin Mersin'de 4 Aralık'ta yapacağı miting için Cumhuriyet Meydanı'na izin verilmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, " Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaştığı görselde ise Mersin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alanın Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı olduğunu, 2014 yılından bugüne siyasi partilerin mitinglerinin de bu alanda yapıldığını belirtti. Soylu, "Tüm bunlar bilinmesine rağmen; önce 'mitinge izin verilmedi', sonra 'Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi' gibi acizliğe ve yalana başvurulması buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmemiştir. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır" ifadelerini kullandı.