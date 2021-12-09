Son dakika haber! İngiltere'de Kovid-19 temaslı 3 bakan, kendilerini karantinaya aldı - Son Dakika

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve İskan Bakanı Michael Gove, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Avustralya Başbakan Yardımcısı ve iktidar ortağı Ulusal Parti Başkanı Barnaby Joyce'la temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi.

Bu hafta başında Londra'da resmi temaslarda bulunan Joyce'un, İngiltere üzerinden ABD'ye geçtikten sonra yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 3 bakan kendilerini tecrit etme kararı aldı.

İngiliz bakanlar, negatif test sonuçlarını alana kadar karantinada kalacak.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Avustralyalı Joyce'un ise Omicron varyantına yakalanıp yakalanmadığının tespiti için test sonuçları bekleniyor.

Avustralya Başbakan Yardımcısı Kovid-19'u Londra'da kaptığını düşünüyor

İngiltere üzerinden ABD'ye giden Barnaby Joyce'a, 9 Aralık'ta Washington'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Avustralya hükümetinin yeni sosyal medya düzenlemeleri planlamasıyla ilgili çalışmaları görüşmek için gittiği Washington'dan Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Joyce, Kovid-19'u Londra'da kaptığını düşündüğü söylemişti.