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Son dakika haber: Karatay "Geleneksel 6. Konya Günleri"nde tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Karatay "Geleneksel 6. Konya Günleri"nde tanıtıldı

07.01.2022 13:31
Son dakika haber: Karatay "Geleneksel 6. Konya Günleri"nde tanıtıldı

Son dakika haberi: Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstanbul'da başlayan "Geleneksel 6. Konya Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstanbul'da başlayan "Geleneksel 6. Konya Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl yapılamayan "6. Konya Tanıtım Günleri" İstanbul'da başladı. Karatay Belediyesi de İstanbul Yenikapı'daki etkinlik alanındaki organizasyonda Karatay'ın tarihi, kültürel, sosyal ve daha birçok alandaki değerlerini içeren bir stant kurdu. Tüm değerleriyle ilçenin tanıtıldığı ve büyük ilgi gören Karatay standını ziyarete gelen vatandaşlar; Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan pek çok eser ve hizmetler hakkında bilgi alıyor. Karatay Belediyesinin "Sıfır Atık" çalışmalarının çok daha geniş bir tabana yayılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Karatay'ın yeni üyesi "Karacan" da stantta vatandaşları karşılıyor. Vatandaşlar ayrıca, Karatay Lavanta Bahçesi'ndeki lavantalardan elde edilen ürünlerin de tadına bakma fırsatı da buluyor.

Karatay standına yoğun ilgi

Konyalı Aşıklar Öksüz Ozan ve Yağız Ozan da Aşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarma çabasında olan Karatay Belediyesinin bu yılki standında yer alıyor. Aşıklar; etkinlik boyunca standı ziyaret eden vatandaşlara birbirinden özel şiirler, türküler, koçaklama ve güzellemeleri seslendiriyor. Konya Tanıtım Günleri'nde Karatay Belediyesinin standını gezen vatandaşlar, Karatay Belediyesi standını çok beğendiklerini ifade ederek, Karatay Belediyesinin şehir ile ilçe kültürüne yaptığı katkılar için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Açılışına ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 6. Konya Tanıtım Günleri'nin açılışının ardından Karatay Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum, Karatay standında kaşık havası oynadı

Karatay Belediyesi ve Karatay'daki çalışmalar hakkında bilgi alan protokol üyeleri, bir süre Konyalı Aşıklar Öksüz Ozan ve Yağız Ozan'ı da dinledi. Davulun da çalındığı stantta renkli görüntüler oluşurken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile birlikte Konya folklorundan örneklerin sergilendiği kaşık havasına eşlik etti. - KONYA

Son dakika haber: Karatay Geleneksel 6. Konya Günleri nde tanıtıldı
Son dakika haber: Karatay Geleneksel 6. Konya Günleri nde tanıtıldı
Son dakika haber: Karatay Geleneksel 6. Konya Günleri nde tanıtıldı

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Hisarcık, İstanbul, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Karatay 'Geleneksel 6. Konya Günleri'nde tanıtıldı - Son Dakika


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