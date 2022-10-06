Konya haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sorumluluk alanındaki mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçeleri ve mahalleleri kaliteli yollarla birbirine bağladıklarını belirtti.
Altay, Büyükşehir sorumluluğundaki mahalle yollarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"6,5 kilometrelik Osmancık- İstanbul Yolu, 2 kilometrelik Çeşmecik-Güneypınar, 4,4 kilometrelik Köylütolu-Meydanlı, 4,5 kilometrelik Karahisar-Hacımehmetli, 5,5 kilometrelik Osmancık-Çemecik, 8 kilometrelik Gözülü- Kolukısa, 5,5 kilometrelik Atlantı-Kolukısa yolları ile 2 kilometrelik Osmancık Çevre Yolu, 8 kilometrelik Meydanlı Yolu, 1,7 kilometrelik Atlantı Çevre Yolu, 3,5 kilometrelik Bulgurpınar olmak üzere toplam 51,6 kilometre uzunluğundaki yollarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk."
Kadınhanı'na bu yıl kazandırılan mahalle yollarının 46 milyon liraya mal olduğunu bildirildi.
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