Kadınhanı 'na bu yıl kazandırılan mahalle yollarının 46 milyon liraya mal olduğunu bildirildi.

"6,5 kilometrelik Osmancık- İstanbul Yolu, 2 kilometrelik Çeşmecik-Güneypınar, 4,4 kilometrelik Köylütolu-Meydanlı, 4,5 kilometrelik Karahisar-Hacımehmetli, 5,5 kilometrelik Osmancık-Çemecik, 8 kilometrelik Gözülü- Kolukısa , 5,5 kilometrelik Atlantı-Kolukısa yolları ile 2 kilometrelik Osmancık Çevre Yolu, 8 kilometrelik Meydanlı Yolu, 1,7 kilometrelik Atlantı Çevre Yolu, 3,5 kilometrelik Bulgurpınar olmak üzere toplam 51,6 kilometre uzunluğundaki yollarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk."

Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Konya haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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