Son dakika haber! Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü"

03.04.2022 12:38
Son dakika haber! Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü"

Son dakika haberleri: Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırılarda Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtilerek, "Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü" denildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırılarda Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtilerek, "Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü" denildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek, "Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi" denildi. - KİEV

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika


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