Son dakika haber! Zelenskiy: "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" - Son Dakika
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Son dakika haber! Zelenskiy: "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an"

26.02.2022 13:20
Son dakika haber! Zelenskiy: "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an"

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından açıklamalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde paylaştığı video ile ülkeden kaçtığı iddialarını yalanlayan Zelenskiy, bu kez de Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin açıklama yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" dedi. Michel ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde "Ukraynalıların özgür gelecekleri için daha fazla etkili yardım ve mücadele ele alındı" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Zelenskiy: 'Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an' - Son Dakika


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