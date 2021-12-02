Son dakika haberi! Almanya'da parlamento yeni başbakanı 8 Aralık'ta oylayacak - Son Dakika

Almanya'da 8 Aralık'ta parlamentonun yeni başbakanı seçmek için oylama yapması ve Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) partilerinden oluşan trafik lambası koalisyonunun adayı Olaf Scholz'u başbakan seçmesi bekleniyor.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yetkilileri, koalisyon protokolünde mutabakata varmıştı. Alman parlamentosunun, 8 Aralık'ta yeni başbakanı seçmek için oylama yapması ve SPD, Yeşiller ve FDP partilerinden oluşan trafik lambası koalisyonunun adayı Olaf Scholz'u başbakan seçmesi bekleniyor. Scholz, yapılacak oylamanın ardından 16 senedir başbakan koltuğunda oturan Angela Merkel'den görevi devralacak. - BERLİN