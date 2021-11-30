Son dakika haberi... Bakan Kurum: "3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek?" - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek?" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bursa-İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Kesekçi, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Talip Tığlı'ya rahmet dileyen Bakan Kurum, "Sizler daha 20'li yaşlarınızda Sultan Fatih gibi, ürettiğiniz yerli ve milli teknolojilerle, savunma ekipmanlarıyla, İHA'larla, SİHA'larla dosta güven, düşmana korku saldınız. Sınırlarımızda kartallar gibi, Türkiye düşmanlarının tepesine bindiniz" dedi.

"Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi tam 7.4 büyüdü"

"Ülke olarak; ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık" diyen Bakan Kurum, "Düşünün ki küresel ölçekte, enflasyon oranları 4 kat 5 kat artmış, hemen hemen bütün dünya ülkelerinde ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ülkeler de buna dahil. Büyüme noktasında kötü bir tabloyla karşı karşıya. Ülkemizde ise gerek bütçe dengemiz gerek büyüme oranlarımız çok iyi seviyelerde. İşte bugün açıklandı; üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi tam 7.4 büyüdü. Yine her geçen ay bir ihracat rekoru daha kırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Salgına rağmen kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız etkilenmiyor"

Genç istihdam projeleriyle yeni iş, yeni istihdam alanları oluşturulduğunun altını çizen Bakan Kurum şunları söyledi:

"Salgına rağmen kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız etkilenmiyor, Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zincirinde bir sorun var. Zincir sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, vatandaşımıza, esnafımıza yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz."

"O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir"

Pandemi sürecinin bitişiyle dünyanın eski haline döneceğini bildiren Bakan Kurum, "Türkiye bugün, büyük bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır. Şimdi birileri kalkmış; haydi seçime, haydi er meydanına falan diyor. Bu millet, 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlarla, güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bütün köylerine de KÖYDES projesiyle yol yaptırıldığını vurgulayan Kurum, "Bizden önce, hava kirliliğinden dolayı kuşlar ölüyordu kuşlar. Bizden önce, Çankaya, Mamak çöp kokusundan geçilmezdi. O çöp dağlarını unutmayın. AK Parti bırakın kokuyu, çöpten elektrik ürettik biz" ifadelerini kullandı.

"Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyleyen Bakan Kurum, "Şimdi bunlar bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Yahu bir kere bunlar tembel. Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar. Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayım ihalesi bile yapıyorlar. Bir de bize akıl öğretiyorlar. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin" açıklamalarında bulundu.

"3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek"

Bakan Kurum, yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek? Bunlar değil mi, sürekli yalanları ortaya çıkan. Akşamdan yalanları hazırlıyorlar, sabah millete söylüyorlar. Yalanı, iftirayı, akşamdan kavur, sabaha savur. Bunların işi gücü bu. Dolamışlar dillerine 'yaptırmıyorlar, engelliyorlar, mani oluyorlar'. Artık bu hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar hangi hayırlı projenizi engelledik, hayır dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik."

Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Yaşlıoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Teceren, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülden Koç da katıldı. - ANKARA