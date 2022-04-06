Son dakika haberi... Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

06.04.2022 13:28
Son dakika haberi... Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lamorgese ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lamorgese ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Soylu, İtalya ile karşılıklı iş birliği içerisinde çalıştıklarını, suçla mücadele konusunda ve en önemli meselelerinden biri olan kaçak göçmen meselesinde iş birliği yapıldığını bildirdi. Bakan Soylu ayrıca, ziyareti için mevkidaşı Lamorgese'ye teşekkür etti.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından ikili, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü. - ANKARA

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Süleyman Soylu, İtalyan, İtalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika


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