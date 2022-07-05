Son dakika haberi! Bakan Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı

05.07.2022 09:13
Son dakika haberi! Bakan Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı.

Bakan Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Bakan Soylu, 'Nefes Operasyonu'nun detaylarını açıkladı - Son Dakika

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