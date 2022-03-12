Son dakika haberi... Başkan Gürün; "Muğla'ya 2 Milyar 971 Milyon TL'lik yatırım yaptık" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Başkan Gürün; "Muğla'ya 2 Milyar 971 Milyon TL'lik yatırım yaptık"

12.03.2022 13:40
Son dakika haberi... Başkan Gürün; "Muğla'ya 2 Milyar 971 Milyon TL'lik yatırım yaptık"

Son dakika politika haberi... Muğla'daki CHP'li Belediye Başkanları 5'ncisi düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Muğla'daki CHP'li Belediye Başkanları 5'ncisi düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Milas'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman, Belediyelerin döviz kurundaki ani dalgalanmandan çok olumsuz etkilendiğini açıkladı. Başkan Gürün, "Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bu makamlar şikayet makamları değildir. Dünya bankasından uzun bir çalışmanın sonunda onaylatıp finanse ettiğimiz Ören altyapı projesine başlayacağız. Nisan ayında projenin ihalesi yapılacak. 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum Büyükşehir Belediyesi

Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurumun Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Başkan Gürün "İl geneli bugüne kadar 2 Milyar 971 Milyon TL'lik yatırım yapıldı. Milas ilçemize 2014-2021 tarihleri arasında toplam 436 milyon 35 bin TL'lik yatırım gerçekleştirildi. Milas Ören Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi 240 milyon TL'ye mal olacak. Ören'in 2054 yılına kadar arıtma ihtiyacını karşılayacak 74,5 km. uzunluğundaki kanalizasyon hattının ihalesi 20 Nisan'da yapılıyor. Kanalizasyon hattının yanı sıra bölgeye ikinci etap çalışmalar kapsamında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapılacak" dedi.

900 üreticiye yem bitkisi dağıtılacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas'ta hayvan üreticilerinin yüzünü güldürecek projenin çalışmalarına başlandığını belirterek "Hayvan üreticilerinin yüzünü güldürecek yem bitkisi destekleme protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait 260, Milas Belediyesine ait 75 dekarlık alana, yem bitkisi dikilerek üretilen yem Milas'taki 900 üreticiye ücretsiz olarak dağıtılacak" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberi... Başkan Gürün; Muğla'ya 2 Milyar 971 Milyon TL'lik yatırım yaptık

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Lirası, Yatırım, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Başkan Gürün; 'Muğla'ya 2 Milyar 971 Milyon TL'lik yatırım yaptık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Başkan Gürün; "Muğla'ya 2 Milyar 971 Milyon TL'lik yatırım yaptık" - Son Dakika
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