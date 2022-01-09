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Son dakika haberi | Çavuşoğlu: Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Çavuşoğlu: Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz (2)

09.01.2022 14:04
Son dakika haberi | Çavuşoğlu: Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz (2)

Son dakika haberleri: 'DIŞ TİCARETİMİZ 500 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ihracatı artırmak için diğer bakanlık ve kurumlarla omuz omuza çalıştıklarını dile getirerek "2021 yılında her ay yeni rekorlar kırdık.

'DIŞ TİCARETİMİZ 500 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ihracatı artırmak için diğer bakanlık ve kurumlarla omuz omuza çalıştıklarını dile getirerek "2021 yılında her ay yeni rekorlar kırdık. Yılı 225 milyar 368 milyon dolar ihracatla kapattık. Yakında Cumhurbaşkanı'mız ve Bakanı'mız ihracatımız ile ilgili yeni müjdeler paylaşacak. Toplamda dış ticaretimiz 500 milyar dolara yükseldi. Savunma sanayi ürünlerimizi dünyaya tanıttık. Toplam ihracat bedeli, 3 milyar 225 milyon dolar oldu. Hedefimiz daha fazla" dedi.

'HERKES ÖN KOŞUL KOYUYOR'İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İslami Kalkınma Bankası çatısı altında bir fon oluşturduklarını da ifade eden Çavuşoğlu "Zor şartlar altında yaşayan Afganlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapıyoruz. Herkes konuşuyor, ön koşullar koyuyor. Kadın hakları ve çocukları okutmazsanız, kapsayıcı olmazsanız; bunları biz de söylüyoruz. Bir taraftan da 'göçmenleri bize göndermeyin' diyorlar. İnsani yardımları ne kadar hızlı ulaştırıyoruz, öğretmenlerin maaşlarının ödenmesine ne kadar katkı sağlıyoruz. Eğitim için somut ne adım atıyoruz" diye konuştu.TALİBAN İLE KIZ OKULU PAZARLIĞI Afganistan'da sağlık sektöründe çalışanlara destek sağladıklarını belirten Çavuşoğlu "Biz 'Kadın hakları önemlidir. Bunu da Türkiye'deki tüm kadınların mesajı olarak size söylüyoruz' diyoruz. 'Kız çocuklarını okula gönderin' diyoruz. Sadece söylemekle kalmıyoruz. Afganistan'da bugün 45 tane okul ve eğitim merkezimiz tüm risklere rağmen açık. Bunlardan 10 tanesi kız okulu. Taliban ile yaptığımız pazarlık nedir biliyor musunuz? Kabil'deki kız okulunun da açılması yönünde. Bizim Maarif Vakfı Okulları'nda çalışan öğretmenlerin değil, diğer öğretmenlerin de maaşına katkı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.145 ÜLKEDEN 100 BİNDEN FAZLA TAHLİYE

Teşkilatların desteğini hep arkalarında hissettiklerini belirten Çavuşoğlu "2020'de salgın şartlarında cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik. 145 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı, sorunsuz şekilde ülkemize getirdik. Yüzlerce vatandaşımıza ambulans uçak gönderip, ülkemize gönderdik. Hizmetlerimizi, bu sessiz devrimi aziz milletimize hizmet anlayışıyla yaptık. Bugüne kadar teşkilatlarımızın çok desteğini gördük" dedi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Antalya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Çavuşoğlu: Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çavuşoğlu: Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz (2) - Son Dakika
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