Son dakika haberi: CHP'li Arı, adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: CHP'li Arı, adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarına çözüm istedi

12.10.2022 12:06
Son dakika haberi: CHP'li Arı, adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarına çözüm istedi

Gelen son dakika haberine göre CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kaliteli yargı hizmeti için adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarının giderilmesi ve haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kaliteli yargı hizmeti için adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarının giderilmesi ve haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Arı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, adalet teşkilatında önemli bir yere sahip adliye çalışanlarının bugüne kadar görmezden gelindiğini savundu.

Cavit Arı, 150 bine yakın adliye ve cezaevi çalışanının sorunlarının görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, "Kaliteli yargı hizmeti için adliye çalışanlarının sorunları çözülmelidir." diye konuştu.

Hakim ve savcıların yanı sıra Adalet Bakanlığı personelinin durumunun iyileştirilmesi için her türlü özenin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Arı, fazla mesai, keşif ve icra yolluklarındaki haksızlıklar, yıpranma payı talebi, yükselme sınavlarında mülakat uygulaması gibi konuların çözüm beklediğini aktardı.

Arı, tüm adliye çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınması, Adalet Bakanlığında çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, yazı işleri ve idari işler müdürlerine uygulanan rotasyon uygulamasının kaldırılması önerilerinde bulundu.

YORUMLAR
500
ONKOLOJİ HASTALARI TEKNE TURUYLA MORAL BULDU ONKOLOJİ HASTALARI TEKNE TURUYLA MORAL BULDU Ukraynalı çiftin araçta bulunan gözlükleri çalındı Ukraynalı çiftin araçta bulunan gözlükleri çalındı Discovery in Santa Claus Church: His grave and where he stood were found Discovery in Santa Claus Church: His grave and where he stood were found
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cavit Arı, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi: CHP'li Arı, adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" mesajı...
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
13:53 Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza! Motosikletli gençler yola dökülen yağ nedeniyle denize uçtu
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:30:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: CHP'li Arı, adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement