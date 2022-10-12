Son dakika haberi: CHP'li Arı, adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarına çözüm istedi

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kaliteli yargı hizmeti için adliye ve infaz koruma memurlarının sorunlarının giderilmesi ve haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Arı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, adalet teşkilatında önemli bir yere sahip adliye çalışanlarının bugüne kadar görmezden gelindiğini savundu.

Cavit Arı, 150 bine yakın adliye ve cezaevi çalışanının sorunlarının görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, "Kaliteli yargı hizmeti için adliye çalışanlarının sorunları çözülmelidir." diye konuştu.

Hakim ve savcıların yanı sıra Adalet Bakanlığı personelinin durumunun iyileştirilmesi için her türlü özenin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Arı, fazla mesai, keşif ve icra yolluklarındaki haksızlıklar, yıpranma payı talebi, yükselme sınavlarında mülakat uygulaması gibi konuların çözüm beklediğini aktardı.

Arı, tüm adliye çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınması, Adalet Bakanlığında çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, yazı işleri ve idari işler müdürlerine uygulanan rotasyon uygulamasının kaldırılması önerilerinde bulundu.