Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.