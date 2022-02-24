Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

24.02.2022 15:02

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz! Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz! Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ruya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:32 Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement