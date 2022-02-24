Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. - Son Dakika