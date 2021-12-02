Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir defa daha başarılmayanı başardı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir defa daha başarılmayanı başardı"

"12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik. Türkiye geliştirdiği Milli Deniz Topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir"

"Türkiye geliştirdiği Milli Deniz Topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli Deniz Topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılmıştır"

"Bu silah sisteminin envantere girmesi ile birlikte Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurtdışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir defa daha başarılmayanı başardı. 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik. Türkiye geliştirdiği Milli Deniz Topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli Deniz Topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesi ile birlikte Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurtdışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Milli Deniz Topu Kara Atış Testi Programı'na video mesaj gönderdi.

Milli Deniz Topu Kara atış testlerinin başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, "Deniz topu donanmaların vazgeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleridir savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemleri muharebe alanında çok kritik roller üstlenir. Türkiye olarak savunma sanayimizi yerleştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik özellikle son dönemde Yurtdışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde, gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk. Bu proje kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, Anzatsan Mühendislik, Ermaksan Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleri ile Türkiye bir defa daha başarılmayanı başardı" dedi.

Milli Deniz Topu'nun 12 ay gibi rekor bir sürede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da aktif destek verdiği süreç sonunda üretildiğini aktaran Erdoğan, "İnşallah birazdan Kara atış testi yapılacak olan deniz Topu, donanmamızın en önemli silah sistemlerinden birini oluşturuyor. Türkiye geliştirdiği milli Deniz topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli Deniz topu, 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli Deniz Topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılmıştır" diye konuştu.

Bu silah sisteminin envantere girmesi ile birlikte Türk Deniz Kuvvetlerinin çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacağına dikkat çeken Erdoğan, "Ayrıca yurtdışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesine destek veren tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, mühendisinden, tasarımcısına herkesi tebrik ediyorum. Milli Deniz toplumumuzun ülkemize milletimize ve Türk silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.