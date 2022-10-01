Son dakika haberi | Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz - Son Dakika
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Son dakika haberi | Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

01.10.2022 02:10
Son dakika haberi | Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zaporijya, Ukrayna, Herson, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz - Son Dakika

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