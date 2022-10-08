Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de

08.10.2022 07:41
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika politika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı; Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Fatih Mehmet Aydın, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet Akademisi Başkanlığı'na Enver Osman Kaan atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Bünyamin Kahraman atandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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