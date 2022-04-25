Eski Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya (98) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Delikaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Törende, Delikaya'nın biyografisi okundu. Saygı duruşunun ardından dua edildi. Törenin sonrasında Delikaya'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Delikaya'nın cenazesi, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1924'te Malatya'da doğan Delikaya, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Delikaya, TBMM'de 1, 2, 4 ve 11. dönemde Malatya Milletvekili olarak görev yaptı.

Mehmet Delikaya, evli ve dört çocuk babasıydı.