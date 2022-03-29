Son dakika haberi... HDP'li Çepni, Nevruz Bayramı'nın büyük bir kitlesellik ve coşkuyla kutlandığını söyledi - Son Dakika
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Son dakika haberi... HDP'li Çepni, Nevruz Bayramı'nın büyük bir kitlesellik ve coşkuyla kutlandığını söyledi

29.03.2022 11:36
Son dakika haberi... HDP'li Çepni, Nevruz Bayramı'nın büyük bir kitlesellik ve coşkuyla kutlandığını söyledi

Son dakika politika haberi... HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Nevruz Bayramı'nın büyük bir kitlesellik ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Nevruz Bayramı'nın büyük bir kitlesellik ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, "70 ayrı merkezde üç milyona yakın insanın nevruz meydanlarına aktığını" ifade ederek, Nevruz Bayramı'nın büyük bir kitlesellik ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Nevruz Bayramı kutlamalarını "saray medyasının" görmediğini savunan Çepni, "Kendisine 'bağımsız' diyen medya da görmedi. Herkes bu muazzam insan eylemini görmezden geldi. Herkes kendi cephesinden bir bahane üretti." dedi.

Çepni, Nevruz Bayramı kutlamalarında meydanlarda verilen mesajları da anlattı.

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Halkların Demokratik Partisi, Nevruz Bayramı, Milletvekili, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... HDP'li Çepni, Nevruz Bayramı'nın büyük bir kitlesellik ve coşkuyla kutlandığını söyledi - Son Dakika


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